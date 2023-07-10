Минобороны РФ: ВСУ потеряли 150 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком и Запорожском направлениях в течение суток составили до 150 человек. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
Отмечается, что украинские военные также потеряли пять боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20. Кроме того, группировка ВС РФ «Юг» за минувшие сутки на Донецком направлении уничтожила до 275 военнослужащих и наемников, а также пять единиц техники и склад с боеприпасами.
Ранее, 6 июля, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ход контрнаступления ВСУ. Он признал, что украинская армия не достигла значимых результатов на поле боя, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru