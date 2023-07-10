Минобороны: Украина безуспешно пыталась ударить ракетами С-200 по трем российским регионам

Украинские войска в воскресенье, 9 июля попытались ударить ракетами С-200 по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях, атаки не увенчались успехом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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«Киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов ... в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, с целью поражения наземных целей», — указали в военном ведомстве.

Как сообщил начальник Главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов, две ракеты были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Еще два аналогичных снаряда отклонили с помощью средств радиоэлектронной борьбы, пишет Ura.ru.

Разрушений не зафиксировано, жертв нет, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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