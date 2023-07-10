Минобороны: Украина безуспешно пыталась ударить ракетами С-200 по трем российским регионам

В поселке Мирный начался подомовой обход, чтобы определить ущерб от ливней и оказать помощь людям Более 700 автомобилей скопились в ожидании проезда по Крымскому мосту Автоинспекторы смогут запрещать поездки водителям при неисправных тормозах Байден прилетел в Великобританию в рамках своего турне по Европе Средний чек на поездки в такси вырос в первом полугодии на 15% в Москве и до 11% в России