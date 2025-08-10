Страны ЕС призвали Трампа на переговорах с Путиным защищать интересы Украины и Европы

Главы Европейского союза и Великобритании призвали американского лидера Дональда Трампа вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным исключительно «в условиях перемирия», следует из совместной декларации, подписанной главой Еврокомиссии и руководителями ФРГ, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании.

Из документа следует, что «значимые переговоры могут проводиться только в условиях перемирия или серьезного снижения интенсивности боевых действий».

Ранее Украина и Европа представили свой план завершения конфликта Москвы и Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

