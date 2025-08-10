Аналитик Соскин заявил, что Зеленский не соответствует весовой категории Путина и Трампа

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет без участия президента Украины Владимира Зеленского, сообщил на YouTube бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Власти Аляски заявили, что не знают, где именно пройдет встреча Путина и Трампа

По его словам, глава Украины не соответствует весовой категории. Соскин считает, что украинский конфликт близится к своей развязке. После встречи на Аляске поставки оружия США Украине полностью прекратятся.

Ранее стало известно об обсуждении в США возможности участия Зеленского в переговорах на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети
