Стало известно об обсуждении в США возможности участия Зеленского в переговорах на Аляске
Администрация США рассматривает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на запланированную на 15 августа встречу лидера России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в штате Аляска, сообщает NBC News.
По данным телеканала, дискуссии на данную тему не завершены. Пока остается неясным, приедет ли Зеленский на встречу лидеров двух стран.
Отмечается, что американский президент Дональд Трамп остается открытым относительно идеи о проведении трехсторонней встречи.
До этого Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
