Стало известно об обсуждении в США возможности участия Зеленского в переговорах на Аляске

По данным телеканала, дискуссии на данную тему не завершены. Пока остается неясным, приедет ли Зеленский на встречу лидеров двух стран.

Отмечается, что американский президент Дональд Трамп остается открытым относительно идеи о проведении трехсторонней встречи.

До этого Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

