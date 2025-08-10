В Иране выступили против создания коридора через Армению

Власти Ирана выступили против создания коридора через Армению, который соединит Нахичевань с Азербайджаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника верховного лидера Али Акбара Велаяти.

«Выдавливают Россию»: Зачем Трамп позвал в Белый дом Алиева с Пашиняном

По его словам, отношения в данном регионе не ограничиваются двумя странами. Кроме того, геополитические изменения на Южном Кавказе также сдвигают границы Ирана, поэтому Тегеран имеет право защищать свои интересы».

Велаяти отметил, что Россия также выступит против этого коридора из стратегических соображений.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров в США подписали совместную декларацию «об итогах встречи в Вашингтоне», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанАрменияИран

Горячие новости

Все новости

партнеры