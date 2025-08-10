В Иране выступили против создания коридора через Армению

По его словам, отношения в данном регионе не ограничиваются двумя странами. Кроме того, геополитические изменения на Южном Кавказе также сдвигают границы Ирана, поэтому Тегеран имеет право защищать свои интересы».

Велаяти отметил, что Россия также выступит против этого коридора из стратегических соображений.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров в США подписали совместную декларацию «об итогах встречи в Вашингтоне», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

