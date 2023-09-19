Минобороны РФ сообщило об «огромных потерях» ВСУ в Клещеевке

Украинские военные несут «огромные потери» в Клещеевке из-за активных действий Вооруженных сил РФ. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

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Отмечается, что ВСУ несут потери на улицах и в зданиях поселка.

Ранее сообщалось, что российская огнеметная система «Солнцепек» уничтожила скопление украинских военных в Донецкой народной республике. Огневое поражение было нанесено в районах Андреевки, Клещеевки и Раздоловки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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