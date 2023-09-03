Армия РФ с помощью ТОС «Солнцепек» поразила противника под Клещеевкой
Российская огнеметная система «Солнцепек» уничтожила скопление украинских военных в Донецкой народной республике, сообщает РИА Новости.
Огневое поражение нанесено в районах Андреевки, Клещеевки и Раздоловки. Кроме того, штурмовая и армейская авиация России нейтрализовала пехоту и боевую технику Вооруженных сил Украины на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском, авдеевском и марьинском направлениях.
А в результате контрбатарейной борьбы были ликвидированы гаубицы M119 и «Мста-Б». Это произошло рядом с селом Белая Гора. Также уничтожено орудие Д-20 в Иванодарьевке и три миномета противника.
Ранее стало известно, что ВСУ не смогут остановить наступление ВС РФ на Купянск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев потребовал от Японии признать итоги Второй мировой войны
- Армия РФ с помощью ТОС «Солнцепек» поразила противника под Клещеевкой
- Мощный взрыв произошел в Одессе
- Роналду забил свой 850-й гол
- В Приморье перевернулось рыболовное судно, один человек погиб
- Депутаты Госдумы РФ предложили присвоить Шуфутинскому звание народного артиста
- В США десятки тысяч гостей Burning Man застряли в пустыне
- Пашинян заявил, что РФ отдаляется от Южного Кавказа
- Перекрыто движение на Крымском мосту
- Зеленский заявил, что еще два судна успешно прошли через временный коридор в Черном море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru