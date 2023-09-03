Армия РФ с помощью ТОС «Солнцепек» поразила противника под Клещеевкой

Огневое поражение нанесено в районах Андреевки, Клещеевки и Раздоловки. Кроме того, штурмовая и армейская авиация России нейтрализовала пехоту и боевую технику Вооруженных сил Украины на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском, авдеевском и марьинском направлениях.

А в результате контрбатарейной борьбы были ликвидированы гаубицы M119 и «Мста-Б». Это произошло рядом с селом Белая Гора. Также уничтожено орудие Д-20 в Иванодарьевке и три миномета противника.

Ранее стало известно, что ВСУ не смогут остановить наступление ВС РФ на Купянск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

