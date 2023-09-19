Минобороны: Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 38 беспилотников и 16 реактивных снарядов, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что Су-25 был сбит в Запорожской области в районе населенного пункта Новопокровка. Также перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

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Украинские военные и иностранные наемники уже боятся «соваться» на запорожское направление из-за колоссальных потерь и нулевых результатов, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «Радиоточке НСН». Он отметил, что количество потерь ВСУ исчисляется тысячами. По его словам, основные боевые действия сейчас развернулись на ореховском направлении, атаки ВСУ продолжаются в районе Времевского выступа. Рогов подчеркнул, что российские силы не только держат позиции, но и идут в контратаки.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОСпецоперацияУкраина

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