Трамп: Инцидент с падением БПЛА в Польше мог быть ошибкой
12 сентября 202502:04
Президент США Дональд Трамп не исключил, что инцидент с падением беспилотных летательных аппаратов в Польше мог быть ошибкой.
Об этом он заявил журналистам. При этом глава государства не уточнил, о чьей именно ошибке идет речь.
«Я недоволен всем, что касается этой ситуации. Но есть надежда, что все это прекратится», – отметил Трамп.
Ранее американский президент заявил: «Что там с Россией, нарушающей дронами воздушное пространство Польши?», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Полицейского из Екатеринбурга обвиняют в издевательствах над задержанным
- Шарлоту отказали в отправке в зону СВО
- Трамп: Инцидент с падением БПЛА в Польше мог быть ошибкой
- СМИ: Более половины украинских беспилотников – бракованные
- В России стартовал Единый день голосования
- Минтруд изменит механизм материнского капитала
- Ивлеева возвращает народную любовь после «голой вечеринки» сменой имиджа
- Симоньян сообщила о своем самочувствии после операции
- Зеленский обсудил со спецпосланником Трампа гарантии безопасности и санкции
- МИД призвал Польшу отменить закрытие пунктов пропуска на границе с Белоруссией
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru