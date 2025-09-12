Трамп: Инцидент с падением БПЛА в Польше мог быть ошибкой

Президент США Дональд Трамп не исключил, что инцидент с падением беспилотных летательных аппаратов в Польше мог быть ошибкой.

Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации с дронами в Польше

Об этом он заявил журналистам. При этом глава государства не уточнил, о чьей именно ошибке идет речь.

«Я недоволен всем, что касается этой ситуации. Но есть надежда, что все это прекратится», – отметил Трамп.

Ранее американский президент заявил: «Что там с Россией, нарушающей дронами воздушное пространство Польши?», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

