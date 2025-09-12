В России стартовал Единый день голосования
В России начался первый день трехдневных выборов.
В 8 утра открылись избирательные участки в Камчатском крае. В регионе выбирают губернатора.
Всего россиянам будет необходимо избрать губернаторов, депутатов законодательных собраний и муниципальных органов власти.
В 20 регионах изберут губернаторов, в 11 - депутатов заксобраний, в 25 административных центрах — гордумы. Проголосовать можно будет очно и онлайн, дистанционное электронное голосование в 2025 году пройдет в 24 регионах.
Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что численность избирателей в России на начало года превысила 111,5 млн человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
