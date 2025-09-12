СМИ: Более половины украинских беспилотников – бракованные
Большая часть беспилотных летательных аппаратов на Украине изготавливается в кустарных условиях, сообщает «Страна».
Детали при этом закупаются самые дешевые – зачастую также сделанные «на коленке». Такие беспилотники возможно допустить на госзаказ –украинская коррупция в этом поможет, пишет издание.
При этом качество дронов — не единственный способ экономии на армии. Стоимость летательных аппаратов зачастую завышают, а некоторые поставки существуют лишь «на бумаге».
Ранее польские военные сообщили, что в воздушном пространстве страны была проведена операция по нейтрализации беспилотников, нарушивших границу. Авиация Польши и союзников по НАТО поднялась по тревоге и сбила объекты.
