Большая часть беспилотных летательных аппаратов на Украине изготавливается в кустарных условиях, сообщает «Страна».

Детали при этом закупаются самые дешевые – зачастую также сделанные «на коленке». Такие беспилотники возможно допустить на госзаказ –украинская коррупция в этом поможет, пишет издание.

При этом качество дронов — не единственный способ экономии на армии. Стоимость летательных аппаратов зачастую завышают, а некоторые поставки существуют лишь «на бумаге».

Ранее польские военные сообщили, что в воздушном пространстве страны была проведена операция по нейтрализации беспилотников, нарушивших границу. Авиация Польши и союзников по НАТО поднялась по тревоге и сбила объекты.

