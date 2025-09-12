Шарлоту отказали в отправке в зону СВО
12 сентября 202502:31
Российскому певцу Эдуарду Шарлоту отказали в отправке в зону проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «112».
Артист отбывает наказание в колонии-поселении. Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы. Защита музыканта ходатайствовала о его отправке в зону спецоперации, но суд адвокатам отказал.
Ранее стало известно, что Шарлота переведут в колонию общего режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
