Шарлоту отказали в отправке в зону СВО

Российскому певцу Эдуарду Шарлоту отказали в отправке в зону проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «112».

Музыканта Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов

Артист отбывает наказание в колонии-поселении. Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы. Защита музыканта ходатайствовала о его отправке в зону спецоперации, но суд адвокатам отказал.

Ранее стало известно, что Шарлота переведут в колонию общего режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
