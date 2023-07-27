Минобороны: Ночью ВСУ не предпринимали действий на Запорожском направлении

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимались восстановлением боеспособности после провальной атаки севернее Работина. Конашенков подчеркнул, что в ходе атаки у Работино ВСУ задействовали до трех батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва.

Ранее, 26 июля, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина рискует потерять оставшиеся войска, если продолжит наступление. Он предупредил, что у Киева не будет боеспособных подразделений, а Россия уничтожит оставшиеся войска ВСУ, сообщает «Радиоточка НСН».

