Финансист призвал платить детям, чтобы научить их жизни
Для развития финансовой грамотности в будущем детей необходимо учить обращению с деньгами в настоящем, рассказал эксперт проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Алексей Родин.
По его словам, для развития ребенка не хватает только лишь учебы, творчества и спорта, должны быть и навыки обращения с деньгами. Родин посоветовал приучать своих детей к обращению с «карманными деньгами», и чтобы они не зависели от хороших оценок или прилежного поведения.
«Карманные деньги — это безусловная зарплата, которая не должна зависеть от поведения или оценок. Из этих денег ребенок оплачивает свои расходы, например, ручки и тетради, покупает себе сладости и билеты в кино, а также откладывает на важные для него цели. Задача родителей — мягко контролировать и направлять, напоминая об обязательных тратах и инвестициях на цели», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».
Родин подчеркнул, что помимо денег, ребенку необходимо ставить краткосрочную (полгода и меньше) и долгосрочную (один-три года) цели, на которые он собирается накопить. Для этого можно даже приучать детей к финансовым инструментам: инвестициям в надежные акции и облигации.
Ранее редактор художественной литературы группы компаний «Литрес» Анна Данилина объяснила НСН интерес молодежи к книгам по финансам.
