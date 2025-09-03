Врач поделилась способами повысить давление при гипотонии
Низкое давление вызывает головные боли, но от них легко спастись, повысив его. О быстрых способах так сделать рассказала врач-терапевт Полина Орлова из Тюмени.
Низкое артериальное давление может быть вызвано различными особенностями, в том числе наследственностью, заболеваниями сердца и сосудов, при приеме препаратов, которые влияют на ритмы сердечного клапана, а также даже изменением положения тела. Во всех этих случаях решение универсально. Орлова указала самые надежные способы повысить давление в беседе с «ФедералПресс».
По ее словам, лучше всего выпить кофе или зеленый чай — напитки, которые содержат кофеин. Также могут помочь соленья, гранатовый сок или купания в прохладной воде. Врач также посоветовала прогуляться, пробежаться или прокатиться на велосипеде, так как кардиоупражнения помогают сердцу активнее качать кровь по телу, то есть повышать давление.
Ранее врач, телеведущий Александр Мясников объяснил НСН, почему нельзя лечить гипертонию биологически активными добавками.
