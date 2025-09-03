Врач поделилась способами повысить давление при гипотонии

Низкое артериальное давление может быть вызвано различными особенностями, в том числе наследственностью, заболеваниями сердца и сосудов, при приеме препаратов, которые влияют на ритмы сердечного клапана, а также даже изменением положения тела. Во всех этих случаях решение универсально. Орлова указала самые надежные способы повысить давление в беседе с «ФедералПресс».



По ее словам, лучше всего выпить кофе или зеленый чай — напитки, которые содержат кофеин. Также могут помочь соленья, гранатовый сок или купания в прохладной воде. Врач также посоветовала прогуляться, пробежаться или прокатиться на велосипеде, так как кардиоупражнения помогают сердцу активнее качать кровь по телу, то есть повышать давление.



