При этом он высоко оценил техническую подготовку регионов к крупным концертам.

«Аппаратуру мы с собой не берем, гастролируем со своими инструментами. Хочу отметить, что с аппаратурой у нас в стране сейчас полный порядок. Все регионы давно уже обзавелись хорошими комплектами. Мы заранее высылаем технический райдер, все согласовывается и работает изумительно. Конечно, встречаются и разгильдяи, но, вообще, все работают очень хорошо», - добавил собеседник НСН.

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин ранее рассказал «Радиоточке НСН», что сроки выхода его нового альбома сдвигаются на конец лета – начало осени.

