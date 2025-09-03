«Завидую Гергиеву!»: Мазаев о сложностях на гастролях в регионах

Сергей Мазаев рассказал НСН, что с аппаратурой в стране сейчас полный порядок, музыканты берут с собой на гастроли только свои инструменты. 

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в интервью НСН анонсировал осенний концерт в Сочи с оркестром, признавшись, что гастролировать таким большим составом пока непросто.

«Мы регулярно ездим на гастроли по стране. И всегда радуемся выездам, так как это встречи с новыми зрителями. На осень у нас запланировано несколько визитов в Санкт-Петербург, а также концерты в Воронеже, Подмосковных городах. В Сочи поедем с оркестром. А для нас каждая поездка с оркестром – это целое событие, ведь в составе 20 с лишним человек. Я очень завидую Гергиеву Валерию Александровичу: у него всегда по сто человек ездит, и все хорошо – билеты, гостиницы. У нас пока так не получается…», - признался он.

При этом он высоко оценил техническую подготовку регионов к крупным концертам.

«Аппаратуру мы с собой не берем, гастролируем со своими инструментами. Хочу отметить, что с аппаратурой у нас в стране сейчас полный порядок. Все регионы давно уже обзавелись хорошими комплектами. Мы заранее высылаем технический райдер, все согласовывается и работает изумительно. Конечно, встречаются и разгильдяи, но, вообще, все работают очень хорошо», - добавил собеседник НСН.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:КонцертМоральный кодексСергей Мазаев

