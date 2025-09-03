Генпродюсер RuTube связал уход YouTube с обеднением артистов
Генеральный продюсер RuTube Давид Кочаров признался, что российские певцы не могут заработать деньги без доступа к YouTube. Об этом он заявил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
По словам Кочарова, уход западных платформ лишил заработка большинство музыкантов из России. Он отметил, что они больше не зарабатывают, так как Россию покинул YouTube и Spotify.
«Все очень просто: вы спросите у артистов, они зарабатывают или нет? Нет. Ушли западные платформы: YouTube, Spotify, они перестали зарабатывать», — указал он на проблему во время ВЭФ.
Генпродюсер также подчеркнул, что получают большие деньги в России только те артисты, кто вовремя смог договориться о прямых контрактах, которые они заключили с крупными медиа холдингами. Он уточнил, что у россиян нет возможностей для монетизации, поэтому музыкальный бизнес и не растет.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН раскрыл, что станет основной рекламной площадкой для блогеров в 2026 году.
