Генпродюсер RuTube связал уход YouTube с обеднением артистов

По словам Кочарова, уход западных платформ лишил заработка большинство музыкантов из России. Он отметил, что они больше не зарабатывают, так как Россию покинул YouTube и Spotify.

«Все очень просто: вы спросите у артистов, они зарабатывают или нет? Нет. Ушли западные платформы: YouTube, Spotify, они перестали зарабатывать», — указал он на проблему во время ВЭФ.

Генпродюсер также подчеркнул, что получают большие деньги в России только те артисты, кто вовремя смог договориться о прямых контрактах, которые они заключили с крупными медиа холдингами. Он уточнил, что у россиян нет возможностей для монетизации, поэтому музыкальный бизнес и не растет.

