В Минздраве и Госдуме рассказали про медицинский туризм в России
За первые полгода 2025-го Россию посетили 46 тысяч «медицинских» туристов из Китая, но приезжают на лечение не только оттуда, заявила заместитель главы Министерства здравоохранения РФ Евгения Котова во время сессии Восточного экономического форума «Медицинский туризм в Россию: путешествие к здоровью».
По ее словам, прирост заграничных пациентов из Поднебесной достиг 20% по сравнению с прошлым годом. Среди самых популярных процедур не только операционное и амбулаторное лечение, но и санаторно-курортное лечение. Самыми востребованными специалистами для иностранцев оказались кардиохирурги и онкологи, уточнила Котова.
Депутат Госдумы и первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Федот Тумусов объяснил преимущества российских врачей тем, что у в стране высокий уровень медицины и невысокие цены.
«Она самого высокого класса, и, естественно, иностранцы ее выбирают. В Китае, например, вся платная медицина, там все очень дорого. Поэтому есть люди, которые пользуются хорошей медициной, а есть люди, которые не имеют возможности воспользоваться хорошей медициной. Поэтому они уезжают», — пояснил он в беседе с ОТР.
Ранее трансплантолог Надежда Бабенко рассказала НСН, как Россия и Китай будут сотрудничать в области продления жизни.
