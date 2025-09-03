В Минздраве и Госдуме рассказали про медицинский туризм в России

По ее словам, прирост заграничных пациентов из Поднебесной достиг 20% по сравнению с прошлым годом. Среди самых популярных процедур не только операционное и амбулаторное лечение, но и санаторно-курортное лечение. Самыми востребованными специалистами для иностранцев оказались кардиохирурги и онкологи, уточнила Котова.

Депутат Госдумы и первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Федот Тумусов объяснил преимущества российских врачей тем, что у в стране высокий уровень медицины и невысокие цены.

«Она самого высокого класса, и, естественно, иностранцы ее выбирают. В Китае, например, вся платная медицина, там все очень дорого. Поэтому есть люди, которые пользуются хорошей медициной, а есть люди, которые не имеют возможности воспользоваться хорошей медициной. Поэтому они уезжают», — пояснил он в беседе с ОТР.

Ранее трансплантолог Надежда Бабенко рассказала НСН, как Россия и Китай будут сотрудничать в области продления жизни.

