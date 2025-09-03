Россиянам объяснили, когда лучше всего взять отпуск в 2025 году

По словам эксперта, не считая сентября, больше всего рабочих дней остается в октябре (23), а меньше всего в предпоследнем месяце года (19), поэтому лучше всего получать отпускные в следующем месяце, а не ближе к Новому году.

«Если мы предположим, что актуальная заработная плата (в расчете за месяц) для октября-декабря 2025 года у работника будет составлять 72 тысячи рублей, а средний дневной заработок равен 2158 рублей, получится, что в октябре сумма отпускных будет 70,9 тысяч рублей, в ноябре — чуть более 68 тысяч рублей, а в декабре — свыше 69 тысяч рублей», — подсчитал он в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, эти расчеты производятся на основе среднего дневного заработка, а он формируется из деления фактической суммы зарплаты за расчетный период на 12 и на среднемесячное число календарных дней, которое составляет 29,3. Экономист указал, что это не все детали и нюансы.

