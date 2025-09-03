Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни
Глава США Дональд Трамп анонсировал новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в течение нескольких дней. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
Республиканец отметил, что он пока не решил, что делать и какими будут его дальнейшие шаги по мирному урегулированию в конфликте на Украине. Американский лидер добавил, что больше информации станет известно через несколько недель.
Трамп также заявил, что обе стороны несут огромные потери, которых не было ни у кого со времен Второй мировой войны. Он добавил, что смог завершить почти семь войн и имеет авторитет в мире, чтобы завершить боевые действия между Россией и Украиной.
Ранее Путин заявил, что Москва готова повысить уровень переговоров с Киевом, напоминает НСН.
