Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни

Республиканец отметил, что он пока не решил, что делать и какими будут его дальнейшие шаги по мирному урегулированию в конфликте на Украине. Американский лидер добавил, что больше информации станет известно через несколько недель.

Трамп также заявил, что обе стороны несут огромные потери, которых не было ни у кого со времен Второй мировой войны. Он добавил, что смог завершить почти семь войн и имеет авторитет в мире, чтобы завершить боевые действия между Россией и Украиной.



Ранее Путин заявил, что Москва готова повысить уровень переговоров с Киевом, напоминает НСН.

