Ученые выяснили, чем мужское старение отличается от женского

Она отметила, что процесс старения очень отличается даже у близнецов, поскольку они имеют разные условия жизни. Еще сильнее различия заметны у мужчин и женщин.



«У мужчин быстрее стареет сердечно-сосудистая система, поэтому у них уже в среднем возрасте высокие кардиоваскулярные риски, а костно-мышечная система у них стареет медленнее. У женщин, наоборот, быстрее стареет костно-мышечная система, быстрее развиваются остеопороз и саркопения (снижение силы и массы мышц)», — объяснила врач «Газете.Ru».



Она также посетовала пораньше обращать внимание на свой организм и думать о питании, не забывать двигаться и следить за здоровьем. Доктор добавила, что процессы старения запускаются уже в 25 лет, поэтому это актуально почти в любом возрасте.



Ранее российские ученые нашли способ замедлить старение, напоминает НСН.

