Ученые выяснили, чем мужское старение отличается от женского
Мужчины и женщины стареют по-разному, особенно в сердечно-сосудистой и костно-мышечной системе. Об этом сообщила главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Инна Решетова.
Она отметила, что процесс старения очень отличается даже у близнецов, поскольку они имеют разные условия жизни. Еще сильнее различия заметны у мужчин и женщин.
«У мужчин быстрее стареет сердечно-сосудистая система, поэтому у них уже в среднем возрасте высокие кардиоваскулярные риски, а костно-мышечная система у них стареет медленнее. У женщин, наоборот, быстрее стареет костно-мышечная система, быстрее развиваются остеопороз и саркопения (снижение силы и массы мышц)», — объяснила врач «Газете.Ru».
Она также посетовала пораньше обращать внимание на свой организм и думать о питании, не забывать двигаться и следить за здоровьем. Доктор добавила, что процессы старения запускаются уже в 25 лет, поэтому это актуально почти в любом возрасте.
Ранее российские ученые нашли способ замедлить старение, напоминает НСН.
