Песков назвал провокационной позицию Евросоюза по украинскому конфликту
Участие Евросоюза в трёхсторонних переговорах по украинскому конфликту не предусмотрено. Об этом ИС «Вести» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москве пока неизвестно о какой-либо миротворческой позиции европейцев.
«Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны. Такие участники нам не нужны», — заключил представитель Кремля.
Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин, что своим стремлением принять участие в переговорах с Россией по ситуации на Украине Евросоюз пытается доказать свою значимость, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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