Песков назвал провокационной позицию Евросоюза по украинскому конфликту

По его словам, Москве пока неизвестно о какой-либо миротворческой позиции европейцев.

«Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны. Такие участники нам не нужны», — заключил представитель Кремля.

Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин, что своим стремлением принять участие в переговорах с Россией по ситуации на Украине Евросоюз пытается доказать свою значимость, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».