Президент Израиля Ицхак Герцог предложил премьеру Биньямин Нетаньяху уйти из политики взамен на аннулирование обвинений по коррупционным делам, передает израильский телеканал C14. Как утверждает телеканал, глава государства продвигает такую инициативу около двух лет. В канцелярии президента эту информацию опровергли. Коррупционное расследование в отношении Нетаньяху длится 10 лет.

Ципис подчеркнул, что в этом случае помилование расколет израильское общество.

«Это будет выглядеть как надругательство над израильским обществом. Это уже какой-то восточный базар. Фактически Биньямин Нетаньяху держит в заложниках все государство, судебную систему и президента Израиля Ицхака Герцога. Если эта сделка состоится, будет большой кризис внутри общества. И без того Израиль покидают десятки тысяч израильтян. Это очень негативно повлияет на всеобщее настроение, и еще больше несогласных с таким поворотом граждан будут просто покидать страну. Если это не фейк, если действительно обсуждается такой вопрос, это создаст прецедент не только для Израиля, но и для мировой практики. Если президент или премьер-министр были уличены в каком-то преступлении, и они должны нести уголовную ответственность, то они смогут в обмен на снятие с себя подозрений и закрытие уголовного дела уходить из политики? У меня большие сомнения, что это произойдет, но в Израиле может произойти все, что угодно», — поделился мнением политолог.