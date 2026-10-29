Израильский политолог назвал помилование Нетаньяху «надругательством»
Есть три сценария развития событий, в том числе — отмена текущих выборов и назначение новых, заявил НСН Саймон Ципис.
Если президент Израиля помилует премьер-министра Биньямина Нетаньяху в обмен на уход из политики, это усилит раскол внутри общества и создаст опасный прецедент, заявил НСН израильский политолог Саймон Ципис.
Президент Израиля Ицхак Герцог предложил премьеру Биньямин Нетаньяху уйти из политики взамен на аннулирование обвинений по коррупционным делам, передает израильский телеканал C14. Как утверждает телеканал, глава государства продвигает такую инициативу около двух лет. В канцелярии президента эту информацию опровергли. Коррупционное расследование в отношении Нетаньяху длится 10 лет.
Ципис подчеркнул, что в этом случае помилование расколет израильское общество.
«Это будет выглядеть как надругательство над израильским обществом. Это уже какой-то восточный базар. Фактически Биньямин Нетаньяху держит в заложниках все государство, судебную систему и президента Израиля Ицхака Герцога. Если эта сделка состоится, будет большой кризис внутри общества. И без того Израиль покидают десятки тысяч израильтян. Это очень негативно повлияет на всеобщее настроение, и еще больше несогласных с таким поворотом граждан будут просто покидать страну. Если это не фейк, если действительно обсуждается такой вопрос, это создаст прецедент не только для Израиля, но и для мировой практики. Если президент или премьер-министр были уличены в каком-то преступлении, и они должны нести уголовную ответственность, то они смогут в обмен на снятие с себя подозрений и закрытие уголовного дела уходить из политики? У меня большие сомнения, что это произойдет, но в Израиле может произойти все, что угодно», — поделился мнением политолог.
27 октября в Израиле прошли парламентские выборы, которые не дали явного большинства ни одному из политических лагерей. Правящая партия «Ликуд» Нетаньяху предварительно получила 54 мандата, при этом оппозиционному блоку достается 48 мандатов. Арабские партии набирают от 17 до 19 мандатов, показывая рекордный результат. При этом для формирования правящей коалиции необходимо получить минимум 61 мандат из 120. В условиях текущей политической неопределенности в стране Ципис видит три варианта развития событий.
«Главная угроза сейчас — это риск повторных выборов, они могут быть назначены через полгода. А в течение этого времени Нетаньяху сохранит свой пост премьер-министра. Видя, что какая ситуация у него сейчас — почти 50 на 50 с оппозиционными партиями, за это время он может попытаться развязать "маленькую победоносную войну", которая может обернуться большой широкомасштабной региональной войной. И первое, что напрашивается, это нанесение ракетного удара по Ирану, чтобы заработать себе очки, взбодрить свой электорат и поднять репутацию и популярность среди избирателей, и через полгода уже уверенно победить. Второй вариант: кое-как будет создано правительство, но оно рухнет через год. Я в этом уверен, потому что слишком много малых партий, которые заняли слишком равные позиции. Значит, выход хотя бы одной из этих партий из коалиции будет означать роспуск правительства. Вариант номер три — эти выборы будут отменены и назначены новые выборы. Разразился скандал, что якобы Катар через свои финансовые схемы подкупал арабских избирателей. Так что здесь может получиться так, что результаты этих выборов вовсе будут отменены», — поделился мнением он.
Ранее бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген объяснял НСН, почему арабские партии успешно выступили на выборах в израильский парламент, и как они могут повлиять на формирование нового правительства.
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