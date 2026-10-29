В Сербии проведут повторное голосование на выборах на 53 участках

Повторное голосование на досрочных парламентских выборах проведут в Сербии. Об этом со ссылкой на республиканскую избирательную комиссию (РИК) сообщает RT.

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Отмечается, что повторное голосование состоится на 53 участках, где результаты ранее были аннулированы.

«Повторное голосование на указанных избирательных участках состоится в воскресенье, 1 ноября 2026 года», - говорится в сообщении.

Ранее на досрочных парламентских выборах 25 октября коалиция экс-президента Сербии Александра Вучича проиграла «Студенческому списку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Олег Иванов
ТЕГИ:ГолосованиеВыборыПарламентСербия

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