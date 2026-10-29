Путин: Российские компании заинтересованы в переносе части производств в Африку
Российские компании заинтересованы в переносе определённых производств в страны Африки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Как пишет RT, на пленарном заседании саммита Россия — Африка он указал на важность того, чтобы с африканской стороны «эти решения были всегда суверенными, вложения – надёжными и защищёнными».
«И чтобы это работало вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры, вот и всё», - добавил российский лидер.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова способствовать обретению Африкой продовольственного суверенитета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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