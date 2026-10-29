Путин: Российские компании заинтересованы в переносе части производств в Африку

Как пишет RT, на пленарном заседании саммита Россия — Африка он указал на важность того, чтобы с африканской стороны «эти решения были всегда суверенными, вложения – надёжными и защищёнными».

«И чтобы это работало вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры, вот и всё», - добавил российский лидер.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова способствовать обретению Африкой продовольственного суверенитета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

