Путин: Российские компании заинтересованы в переносе части производств в Африку

Российские компании заинтересованы в переносе определённых производств в страны Африки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

СМИ: саммит Россия — Африка стал сигналом для Запада от Путина

Как пишет RT, на пленарном заседании саммита Россия — Африка он указал на важность того, чтобы с африканской стороны «эти решения были всегда суверенными, вложения – надёжными и защищёнными».

«И чтобы это работало вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры, вот и всё», - добавил российский лидер.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова способствовать обретению Африкой продовольственного суверенитета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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