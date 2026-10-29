Флавио Болсонару назвал себя законным президентом Бразилии
Сбежавший в США экс-кандидат в президенты Бразилии Флавио Болсонару в своих соцсетях назвал себя законным президентом республики.
Политик назвал себя «жертвой избирательного переворота», в совершении которого обвинил Верховный суд страны и победившего на выборах действующего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву.
Болсонару также сравнил свой побег в США с судьбой таких исторических личностей, как Шарль де Голль и Хосе Марти. И указал, что намерен возглавить бразильскую оппозицию, находясь за границей.
Ранее Луис Инасиу Лула да Силва обошел Флавио Болсонару во втором туре выборов президента Бразилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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