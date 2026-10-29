Флавио Болсонару назвал себя законным президентом Бразилии

Политик назвал себя «жертвой избирательного переворота», в совершении которого обвинил Верховный суд страны и победившего на выборах действующего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву.

Болсонару также сравнил свой побег в США с судьбой таких исторических личностей, как Шарль де Голль и Хосе Марти. И указал, что намерен возглавить бразильскую оппозицию, находясь за границей.

Ранее Луис Инасиу Лула да Силва обошел Флавио Болсонару во втором туре выборов президента Бразилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

