Флавио Болсонару назвал себя законным президентом Бразилии

Сбежавший в США экс-кандидат в президенты Бразилии Флавио Болсонару в своих соцсетях назвал себя законным президентом республики.

Лула да Силва заявил, что Бразилия не согласна быть чьим-то «задним двором»

Политик назвал себя «жертвой избирательного переворота», в совершении которого обвинил Верховный суд страны и победившего на выборах действующего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву.

Болсонару также сравнил свой побег в США с судьбой таких исторических личностей, как Шарль де Голль и Хосе Марти. И указал, что намерен возглавить бразильскую оппозицию, находясь за границей.

Ранее Луис Инасиу Лула да Силва обошел Флавио Болсонару во втором туре выборов президента Бразилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Andre Penner / AP
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