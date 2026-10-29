Надо бодаться: В Госдуме раскрыли, куда обращаться при проблемах с горячей водой
Светлана Разворотнева в беседе с НСН призвала решать проблемы некачественных коммунальных услуг через управляющие компании, массовых нарушений сегодня нет.
В случае нарушений в рамках предоставления коммунальных услуг гражданам нужно активно пользоваться механизмами влияния на управляющие и ресурсоснабжающие компании. В первую очередь вопросы нужно задавать именно в управляющие организации, заявила НСН первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Ранее на низкую температуру горячей воды в кранах пожаловались жители Москвы и Московской области. Как пишет Telegram-канал «База», вместо «кипятка» из кранов течёт еле тёплая вода. При этом квитанции на оплату приходят без перерасчёта. По принятым нормам горячая вода в кране должна быть температурой от 60 до 75°C. Если она холоднее 60 градусов — это нарушение. А если температура опускается ниже 40°C, платить за такую воду нужно уже по тарифу на холодную. По версии издания, «коммунальная шринкфляция» происходит из-за того, что управляющие компании экономят на подогреве. По словам Разворотневой, причины этих явлений могут быть разными, но ответственные за это есть в любом случае.
«В каждой ситуации нужно разбираться отдельно. Бывает, что вода подаётся снизу или сверху и долго доходит до вас. По ночам вода в системах застаивается, пока её не используют, и охлаждается. В результате утром её приходится долго сливать. Во всех подобных случаях необходима проверка и настройка инженерных коммуникаций дома. Вполне возможно, что ресурсники подают не тот прогрев, может, ЦТП (центральный тепловой пункт – прим. НСН) работает недостаточно хорошо, тогда надо с ними бодаться. Управляющая компания - это всегда одно окно по всем вопросам дома, дальше уже она нам будет объяснять, что происходит и как быть. Но в любом случае это технические вопросы оперативного взаимодействия, а никакая не тенденция и не массовая проблема», - успокоила Разворотнева.
Она подчеркнула, что в ситуации с низкой температурой горячей воды в кранах нет никакого злого умысла. Более того, по словам депутата, у поставщиков ресурса нет задач экономить, так как им выгодно продавать населению больше воды. В случае возникновения сомнений и вопросов по качеству предоставляемой коммунальной услуги граждане имеют право на перерасчёт платежей, а компаниям грозят штрафы за некачественное обслуживание населения.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ восьмого созыва Александр Аксененко заявил НСН, что повышение тарифов не должно выбиваться из бюджета граждан, а двукратное повышение тарифов он назвал большим стрессом.
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