«В каждой ситуации нужно разбираться отдельно. Бывает, что вода подаётся снизу или сверху и долго доходит до вас. По ночам вода в системах застаивается, пока её не используют, и охлаждается. В результате утром её приходится долго сливать. Во всех подобных случаях необходима проверка и настройка инженерных коммуникаций дома. Вполне возможно, что ресурсники подают не тот прогрев, может, ЦТП (центральный тепловой пункт – прим. НСН) работает недостаточно хорошо, тогда надо с ними бодаться. Управляющая компания - это всегда одно окно по всем вопросам дома, дальше уже она нам будет объяснять, что происходит и как быть. Но в любом случае это технические вопросы оперативного взаимодействия, а никакая не тенденция и не массовая проблема», - успокоила Разворотнева.

Она подчеркнула, что в ситуации с низкой температурой горячей воды в кранах нет никакого злого умысла. Более того, по словам депутата, у поставщиков ресурса нет задач экономить, так как им выгодно продавать населению больше воды. В случае возникновения сомнений и вопросов по качеству предоставляемой коммунальной услуги граждане имеют право на перерасчёт платежей, а компаниям грозят штрафы за некачественное обслуживание населения.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ восьмого созыва Александр Аксененко заявил НСН, что повышение тарифов не должно выбиваться из бюджета граждан, а двукратное повышение тарифов он назвал большим стрессом.