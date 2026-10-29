«И если речь о том, чтобы понять насколько позиция нестабильная и как часто в компании меняются люди, то ничто не мешает соискателю пообщаться с бывшими или текущими сотрудниками, найти их в тех же соцсетях, многие сейчас указывают место работы. Дальше можно посмотреть архивные версии вакансий, посмотреть, как долго она висела, а потом задать этот вопрос напрямую рекрутеру, который проводит собеседование. То есть прямой вопрос на собеседовании никто не отменял. Всегда можно спросить, какой средний срок работы у сотрудников на данной позиции и почему. Более того, это корректный и самый распространенный вопрос! Он позволяет и работодателю, и соискателю избежать недопонимания», – объяснила Лоикова.

Эксперт также добавила, что предлагаемая инициатива способна навредить и экономике в целом.

«Словом, я бы не стала описывать эти вещи: сколько кто работал, почему и так далее. Это потом может создать сложности в экономике. Мы добьемся обратного эффекта. И люди будут что-то додумывать для себя. Они же не находятся внутри контекста компании, это не всегда про то, что работодатель не очень прав. Мы сейчас уже столкнулись с тем, что у нас так долго не закрываются вакансии. У нас ИИ внедрен во все платформы. Плачут обе стороны, а не только соискатели. Плачут и компании тоже. Не закрыв вакансии, они тоже не вырабатывают и не делают результат, страдает экономика. Мы недополучаем товаров, услуг, денежного обмена внутри. А эта предлагаемая идея, она в понимании: «Классно было бы!». Но не надо забывать, что есть нюансы», – добавила Лоикова.

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