Плакать будут все: Почему не стоит указывать в вакансиях историю смены сотрудников
Вводить для размещаемых на сайтах по поиску работы вакансий обязательное требование об истории рабочего места – плохая идея, заявила НСН Зулия Лоикова.
Ничто не мешает соискателю на вакансию пообщаться с бывшими и действующими сотрудниками компании и задать вопросы о желаемой позиции работодателю лично. Так HR-эксперт Зулия Лоикова прокомментировала НСН инициативу об информблоке «История рабочего места» на платформах по поиску работы.
В Госдуме предложили создать на крупных российских платформах по поиску работы информационный блок "История рабочего места", который будет показывать, сколько сотрудников последовательно занимали конкретную должность за последние 12 месяцев. Инициатива принадлежит председателю думского Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борису Чернышову, передает ТАСС. По словам Лоиковой, к этой инициативе сразу же возникают вопросы.
«Это не очень хорошая история. То, что сразу бросается в глаза, говоря об этой инициативе, – это ведь вопрос конфиденциальности. Ну, то есть, а если вы ищите замену человеку конфиденциально? Это же нарушает тайну клиента. Это не инструмент для соискателя. А ведь есть компании, которые не хотели бы, чтобы конкуренты знали, что у них происходит, они даже со своих аккаунтов не размещают вакансии, а идут к отраслевым “хантерам”. Так что я не думаю, что с такой опцией вакансия станет привлекательной. Я бы рекомендовала лучше в разделе о компании больше рассказывать о том, как строилась команда, какой стиль управления, рассказывать, если такие есть, истории об успехах сотрудников, их росте. И те, кто хотят роста, они к вам придут», – считает Лоикова.
По мнению эксперта, все то, что предлагает депутат, ничто не мешает выяснить соискателю при личной встрече. Более того, многие так и поступают.
«И если речь о том, чтобы понять насколько позиция нестабильная и как часто в компании меняются люди, то ничто не мешает соискателю пообщаться с бывшими или текущими сотрудниками, найти их в тех же соцсетях, многие сейчас указывают место работы. Дальше можно посмотреть архивные версии вакансий, посмотреть, как долго она висела, а потом задать этот вопрос напрямую рекрутеру, который проводит собеседование. То есть прямой вопрос на собеседовании никто не отменял. Всегда можно спросить, какой средний срок работы у сотрудников на данной позиции и почему. Более того, это корректный и самый распространенный вопрос! Он позволяет и работодателю, и соискателю избежать недопонимания», – объяснила Лоикова.
Эксперт также добавила, что предлагаемая инициатива способна навредить и экономике в целом.
«Словом, я бы не стала описывать эти вещи: сколько кто работал, почему и так далее. Это потом может создать сложности в экономике. Мы добьемся обратного эффекта. И люди будут что-то додумывать для себя. Они же не находятся внутри контекста компании, это не всегда про то, что работодатель не очень прав. Мы сейчас уже столкнулись с тем, что у нас так долго не закрываются вакансии. У нас ИИ внедрен во все платформы. Плачут обе стороны, а не только соискатели. Плачут и компании тоже. Не закрыв вакансии, они тоже не вырабатывают и не делают результат, страдает экономика. Мы недополучаем товаров, услуг, денежного обмена внутри. А эта предлагаемая идея, она в понимании: «Классно было бы!». Но не надо забывать, что есть нюансы», – добавила Лоикова.
Ранее HR-специалист Алексей Захаров рассказал НСН, за какие «плюшки» россияне готовы пожертвовать своей зарплатой.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин: Российские компании заинтересованы в переносе части производств в Африку
- Израильский политолог назвал помилование Нетаньяху «надругательством»
- В Сербии проведут повторное голосование на выборах на 53 участках
- Плакать будут все: Почему не стоит указывать в вакансиях историю смены сотрудников
- Песков назвал провокационной позицию Евросоюза по украинскому конфликту
- Флавио Болсонару назвал себя законным президентом Бразилии
- В России в 2027 году добавят в нацкалендарь прививок вакцину против ВПЧ
- Надо бодаться: В Госдуме раскрыли, куда обращаться при проблемах с горячей водой
- Опрос: Треть россиян собираются потратить на новогоднее застолье до 20 тысяч рублей
- Агрессивная валюта: Экономист оценил шансы на дальнейшее укрепление рубля