В России в 2027 году добавят в нацкалендарь прививок вакцину против ВПЧ
29 октября 202613:13
Юлия Савченко
Вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) включат в российский национальный календарь прививок в 2027 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«Со следующего года российский препарат будет доступен», — подчеркнул глава Минздрава.
Министр добавил, что вакцина будет поступать в регионы.
Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в интервью НСН сообщила, что вакцинация от ВПЧ может на 80% снизить риск развития рака шейки матки.
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