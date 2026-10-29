В России в 2027 году добавят в нацкалендарь прививок вакцину против ВПЧ

Вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) включат в российский национальный календарь прививок в 2027 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Онищенко объяснил важность прививок от ВПЧ

«Со следующего года российский препарат будет доступен», — подчеркнул глава Минздрава.

Министр добавил, что вакцина будет поступать в регионы.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в интервью НСН сообщила, что вакцинация от ВПЧ может на 80% снизить риск развития рака шейки матки.

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:ВакцинаМинздрав

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