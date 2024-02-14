МИД Украины потребовал запретить помаду с оттенком «русский красный»

Украинский МИД потребовал от косметического бренда MAC Cosmetics из Канады запретить помаду с оттенком «русский красный». Соответствующий призыв ведомство опубликовало в соцсетях.

Louis Vuitton ответил на упрек Украины

МИД Украины отметило, что название популярного оттенка «не имеет ничего общего с любовью» и добавило хештег с призывом «остановить Russian Red».

К слову, штаб-квартира MAC Cosmetics базируется в Нью-Йорке. Компания реализует свою продукцию в более чем 120 странах.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк обвинил компанию Louis Vuitton в использовании «пророссийской» символики в своей рекламе, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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