Орбакайте ответила на отмену концертов в России фразой Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте отреагировала на отмену ее концертов в России.
Артистка выложила в свои соцсети фотографию в вечернем платье, подписав ее фразой из композиции своей матери певицы Аллы Пугачевой «Песня на бис».
«Я вам спою еще на бис», — написала Орбакайте, вызвав шквал эмоций как у поклонников артистки, так и у ее недругов.
«Песне на бис» была написана на стихи поэта Андрея Вознесенского. Музыку к ней написал латвийский композитор Раймонд Паулс.
Многие пророчат статус иноагента как Пугачевой, так и ее дочери Орбакайте, попытавшейся было в начале весны возобновить концертную деятельность в России. Так, 3 марта Орбакайте выступила в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. При этом, по данным местных СМИ, она выделила часть билетов семьям российских военнослужащих. Однако 7 марта дочь Пугачевой не выступила на концерте в Кремлевском дворце.
На данный момент непонятно, находится ли Орбакайте в России. Ранее сообщалось, что после отмены выступления в Кремле Орбакайте даст концерт в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине. Он запланирован на 20 апреля, напоминает «Радиоточка НСН».
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