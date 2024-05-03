Германия передаст Украине шесть радиолокационных систем
Немецкая компания Hensoldt, которая специализируется на производстве сенсорных систем, поставит Украине шесть радаров радиолокационной системы (РЛС) TRML-4D для усиления противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила пресс-служба производителя.
Отмечается, что радары доставят на Украину в течение этого года в рамках большого пакета заказов на сумму более 100 миллионов евро. Гендиректор компании Оливер Дерре заявил, что радары «срочно нужны» противовоздушной обороне Украины.
Ранее член комитета по вооруженным сервисам Палаты представителей США Адам Смит заявил, что задержки с поставками военной помощи США Киеву подорвали способность украинской армии сражаться. По его словам, из-за этого также был нанесен удар по моральному духу Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Словакии: Фицо примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
- Германия передаст Украине шесть радиолокационных систем
- В Ставрополье задержали подростков, которые сожгли Библию
- СМИ: В Петербурге жители города подарили деньги дворнику-герою
- АТОР: Стоимость пляжного отдыха в Японии составит от 115 тысяч рублей
- СМИ: После теракта в «Крокусе» цены на услуги охранников в России выросли на 150%
- Прокуратура начала проверку после сообщений о травле школьника на Алтае
- Лодку с военнослужащими-срочниками унесло в море в Крыму
- Кандидат в президенты Литвы Вайткус признал Крым российским
- Ударившего ребенка в Подмосковье мужчину заподозрили в подделке документов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru