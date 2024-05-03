Германия передаст Украине шесть радиолокационных систем

Отмечается, что радары доставят на Украину в течение этого года в рамках большого пакета заказов на сумму более 100 миллионов евро. Гендиректор компании Оливер Дерре заявил, что радары «срочно нужны» противовоздушной обороне Украины.

Ранее член комитета по вооруженным сервисам Палаты представителей США Адам Смит заявил, что задержки с поставками военной помощи США Киеву подорвали способность украинской армии сражаться. По его словам, из-за этого также был нанесен удар по моральному духу Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает «Радиоточка НСН».

