СМИ: Агутин уехал из России после совместной песни с Пугачевой
3 мая 202419:23
Певец Леонид Агутин уехал из России в ОАЭ, сообщает издание «7Дней».
По данным СМИ, артист останется там на майские праздники, на которых даст несколько концертов.
Накануне в одном из отелей Дубая прошел концерт Агутина. Среди присутствующих была ведущая Виктория Лопырева.
«Лучший. Помню концерт Лени в Юбилейном в Сочи очень много лет назад… Тогда он был абсолютно “босоногий мальчик”, а я маленькая школьница, которая знала наизусть все его песни», — написала Лопырева в своих соцсетях.
«7Дней» отмечает, что Агутин покинул России после релиза его совместной песни с Аллой Пугачевой, для которой он написал музыку и стихи.
Ранее Агутин опроверг слухи о конфликте со своим коллегой SHAMAN (Ярослав Дронов), отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru