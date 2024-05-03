СМИ: Агутин уехал из России после совместной песни с Пугачевой

По данным СМИ, артист останется там на майские праздники, на которых даст несколько концертов.

Накануне в одном из отелей Дубая прошел концерт Агутина. Среди присутствующих была ведущая Виктория Лопырева.

«Лучший. Помню концерт Лени в Юбилейном в Сочи очень много лет назад… Тогда он был абсолютно “босоногий мальчик”, а я маленькая школьница, которая знала наизусть все его песни», — написала Лопырева в своих соцсетях.

«7Дней» отмечает, что Агутин покинул России после релиза его совместной песни с Аллой Пугачевой, для которой он написал музыку и стихи.

Ранее Агутин опроверг слухи о конфликте со своим коллегой SHAMAN (Ярослав Дронов), отмечает «Радиоточка НСН».

