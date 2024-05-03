В России запретили экспорт сахара и чистой сахарозы
Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы.
Отмечается, что запрет будет действовать до 31 августа 2024 года. Поставлять российский сахар можно будет в страны Евразийского экономического союза в определенных объемах.
Так, в Белоруссию можно будет отправлять пять тысяч тонн, в Армению - 28 тысяч тонн, в Казахстан можно экспортировать 120 тысяч тонн, а в Киргизию – 28,5 тысячи тонн.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты ввели запрет на ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru