В России запретили экспорт сахара и чистой сахарозы

Отмечается, что запрет будет действовать до 31 августа 2024 года. Поставлять российский сахар можно будет в страны Евразийского экономического союза в определенных объемах.



Так, в Белоруссию можно будет отправлять пять тысяч тонн, в Армению - 28 тысяч тонн, в Казахстан можно экспортировать 120 тысяч тонн, а в Киргизию – 28,5 тысячи тонн.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты ввели запрет на ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения, напоминает «Радиоточка НСН».

