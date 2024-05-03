Волгоград и Казань назвали лучшими городами для поездок на майские выходные
На майские праздники желающим отправиться в путешествие стоит обратить внимание на Ярославль, Казань, Волгоград, Калининград и Архангельск, передает «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов Яндекс Путешествий.
Отмечается, что отправиться в эти города можно с бюджетом до 80 тысяч рублей.
Так, любители живописи могут посетить в Ярославле художественный музей, в котором представлены работы Шишкина и Репина. Для туристов, которые любят послушать музыку, ярославский музей «Музыка и время» с удовольствием распахнет свои двери. В Казани же путешественники могут насладиться природой и познакомиться с культурой, посетив, например, Татарскую усадьбу.
В Волгограде туристов встретит тепло, река Волга и величайший памятник Родина-мать. В Архангельске наоборот можно найти прохладу севера и познакомиться с его тонкостями. Калининград же погрузит туристов в атмосферу Европы - эксперты советуют посетить Кафедральный собор, зоопарк и Музей янтаря.
Ранее стало известно, что рост бронирований отелей и здравниц в Крыму на май и лето 2024 года составил 20-50% по сравнению с 2023 годом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru