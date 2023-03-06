Louis Vuitton ответил на упрек Украины

Louis Vuitton ответил на обвинения советника руководителя офиса украинского президента Михаила Подоляка, однако затем удалил свой пост, сообщает «РЕН ТВ».

В новой коллекции Louis Vuitton увидели поддержку российской армии

Представители французского модного дома выложили фотографию флага Франции и написали на украинском языке фразу «учите географию».

Напомним, в ролике Louis Vuitton фигурируют цвета французского флага и символ компании «V». Подоляк и многие украинские пользователи соцсетей увидели «поддержку Москвы».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесУкраинаМода
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