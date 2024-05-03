Россиянам рассказали, когда можно не платить налог при продаже квартиры

При продаже квартиры россияне должны заплатить налог 13% от суммы сделки. Однако через три года обладания недвижимостью граждане освобождаются от сбора. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист Ирина Нигматуллина.

«Чтобы не платить налог, минимум три года придется выждать, когда квартира получена в подарок от близкого человека, досталась по договору ренты», — пояснила она.