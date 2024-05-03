Россиянам рассказали, когда можно не платить налог при продаже квартиры

При продаже квартиры россияне должны заплатить налог 13% от суммы сделки. Однако через три года обладания недвижимостью граждане освобождаются от сбора. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист Ирина Нигматуллина.

«Чтобы не платить налог, минимум три года придется выждать, когда квартира получена в подарок от близкого человека, досталась по договору ренты», — пояснила она.

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При этом оплаченный налог можно будет частично вернуть через налоговый вычет. Максимальный лимит стоимости жилья, с которого рассчитывается налоговый вычет, составляет два миллиона рублей, в случае с ипотечной квартирой лимит составит три миллиона рублей.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Минфина в налоговое законодательство, которые включают предложение разрешить регионам отменить часть налогов при продаже жилья, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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