На Украине разозлились на триколор в рекламе Louis Vuitton

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк обвинил компанию Louis Vuitton в использовании «пророссийской» символики в своей рекламе, сообщает «РЕН ТВ».

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В ролике фигурируют цвета французского флага и символ компании «V». Однако Подоляк и многие украинские пользователи соцсетей увидели «поддержку Москвы». Большинство комментаторов при этом напомнили, что красный, белый и синий — распространенные цвета во флагах разных стран — эта же комбинация используется и во французском триколоре.

А символ V означает Vuitton из названия модного бренда, о чем читатели написали в защиту компании.

Ранее Louis Vuitton выпустил новую коллекцию ювелирных украшений, в которой пользователи соцсетей увидели поддержку российской спецоперации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РекламаУкраина
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