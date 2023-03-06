На Украине разозлились на триколор в рекламе Louis Vuitton

В ролике фигурируют цвета французского флага и символ компании «V». Однако Подоляк и многие украинские пользователи соцсетей увидели «поддержку Москвы». Большинство комментаторов при этом напомнили, что красный, белый и синий — распространенные цвета во флагах разных стран — эта же комбинация используется и во французском триколоре.

А символ V означает Vuitton из названия модного бренда, о чем читатели написали в защиту компании.

Ранее Louis Vuitton выпустил новую коллекцию ювелирных украшений, в которой пользователи соцсетей увидели поддержку российской спецоперации на Украине.

