На Украине разозлились на триколор в рекламе Louis Vuitton
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк обвинил компанию Louis Vuitton в использовании «пророссийской» символики в своей рекламе, сообщает «РЕН ТВ».
В ролике фигурируют цвета французского флага и символ компании «V». Однако Подоляк и многие украинские пользователи соцсетей увидели «поддержку Москвы». Большинство комментаторов при этом напомнили, что красный, белый и синий — распространенные цвета во флагах разных стран — эта же комбинация используется и во французском триколоре.
А символ V означает Vuitton из названия модного бренда, о чем читатели написали в защиту компании.
Ранее Louis Vuitton выпустил новую коллекцию ювелирных украшений, в которой пользователи соцсетей увидели поддержку российской спецоперации на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 559 / сут.
Умерли
396 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+8 936 / сут.
- На Украине разозлились на триколор в рекламе Louis Vuitton
- «Манчестер Юнайтед» впервые за 92 года одержал поражение
- В аварии на трассе в Нижегородской области погибли двое детей
- Ракетоносец Ту-22М совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге
- Собянин: За два года почти 90 воспитанников социальных домов устроились на работу в центры госуслуг
- YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса
- Шольц: Запад сможет предоставить Киеву гарантии безопасности после конца конфликта
- СМИ: Использование попавшими под санкции российскими банками факса или электронной почты для транзакций в ЕС несостоятельно
- СМИ: Американцы могут отказаться помогать Украине из-за усталости от ожиданий побед ВСУ
- СМИ: Великобритания приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru