Леонардо Ди Каприо спродюсирует фильм «Вой» о дружбе собаки и волка
Актер Леонардо Ди Каприо спродюсирует фильм под названием «Вой», передает Deadline.
Отмечается, что кинолента расскажет историю дружбы волка и собаки. Домашний пес Гарри окажется один после смерти хозяев. Он встретит волка, с котором придется общаться. Поначалу волку и собаке будет трудно наладить контакт, однако со временем они привяжутся друг к другу.
Режиссером фильма станет Э.Элиас Меридж, сценаристом - Кристофер Монгер.
Ранее стало известно, что фильм в жанре мокьюментари, где соединяются вымысел и реальные персонажи, под названием «Лео, у нас сибирские обстоятельства» снимут в Алтайском крае, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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