Протеже Киркорова готовится к операции у Хайдарова

По словам певицы, обратиться к Хайдарову ей посоветовал Киркоров. Она рассказала, что первичный осмотр хирург провел прямо в доме артиста.

Овсянникова рассказала, что Киркоров предложил ей кое-что изменить в ее внешности. Девушка заявила, что подобное предложение было неожиданным для нее, но она намерена прислушаться к Киркорову, так как он ее наставник и продюсер.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что в рамках расследования дела по факту смерти пациента Хайдарова правоохранители решили приостановить деятельность по оказанию ряда услуг, предоставляемых в «Ай Кью Пластик». В частности, сотрудники СК опечатали операционные помещения, напоминает «Радиоточка НСН».

