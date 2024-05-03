Протеже Киркорова готовится к операции у Хайдарова
Протеже певца Филиппа Киркорова, певица и актриса Марго Овсянникова планирует обратиться к звездному хирургу Тимуру Хайдарову. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу врача.
По словам певицы, обратиться к Хайдарову ей посоветовал Киркоров. Она рассказала, что первичный осмотр хирург провел прямо в доме артиста.
Овсянникова рассказала, что Киркоров предложил ей кое-что изменить в ее внешности. Девушка заявила, что подобное предложение было неожиданным для нее, но она намерена прислушаться к Киркорову, так как он ее наставник и продюсер.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что в рамках расследования дела по факту смерти пациента Хайдарова правоохранители решили приостановить деятельность по оказанию ряда услуг, предоставляемых в «Ай Кью Пластик». В частности, сотрудники СК опечатали операционные помещения, напоминает «Радиоточка НСН».
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