Мэр Мариуполя заявил, что политики на Западе нагнетают ситуацию
Мэр украинского города Мариуполь Вадим Бойченко заявил, что не видит увеличившуюся активность российских войск на границе с Украиной. Он считает, что Запад нагнетает ситуацию.
«Нет признаков возросшей активности наших восточных друзей (России). Я думаю, что наши друзья-политики (на Западе) нагнетают ситуацию», - заявил Бойченко в интервью Financial Times.
По мнению мэра, все последние заявления - это всего лишь часть переговоров и «все хотят поиграть мускулами», а «война разворачивается на ТВ и в социальных сетях».
Бойченко добавил, что не считает, что риск войны есть.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия должна поддержать ЛНР и ДНР поставками отдельных видов вооружений на фоне возможной агрессии со стороны Украины. Оружие, которое необходимо Донбассу для защиты в конфликте с Украиной, должно противодействовать тем вооружениям, которые Запад поставляет Киеву, рассказал в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник.
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