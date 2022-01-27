Мэр Мариуполя заявил, что политики на Западе нагнетают ситуацию

По мнению мэра, все последние заявления - это всего лишь часть переговоров и «все хотят поиграть мускулами», а «война разворачивается на ТВ и в социальных сетях».

Бойченко добавил, что не считает, что риск войны есть.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия должна поддержать ЛНР и ДНР поставками отдельных видов вооружений на фоне возможной агрессии со стороны Украины. Оружие, которое необходимо Донбассу для защиты в конфликте с Украиной, должно противодействовать тем вооружениям, которые Запад поставляет Киеву, рассказал в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник.

