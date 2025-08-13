СМИ: Уиткофф поддержал идею контроля России над освобожденными территориями
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф положительно относится к предложению о военном и экономическом контроле России над освобожденными территориями Украины. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник, близкий к Совету национальной безопасности США.
По данным издания, этот вопрос обсуждался во время визита Уиткоффа в Москву. Подобная схема позволила бы Киеву обойти требование конституции о проведении всеукраинского референдума при изменении границ.
Встреча Владимира Путина и Уиткоффа состоялась 6 августа и продолжалась более трех часов. Это был пятый визит американского чиновника в Россию с начала года.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. По его словам, беседа была полезной и конструктивной, а также затронула перспективы стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, передает «Радиоточка НСН».
