СМИ: Уиткофф поддержал идею контроля России над освобожденными территориями

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф положительно относится к предложению о военном и экономическом контроле России над освобожденными территориями Украины. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник, близкий к Совету национальной безопасности США.

По данным издания, этот вопрос обсуждался во время визита Уиткоффа в Москву. Подобная схема позволила бы Киеву обойти требование конституции о проведении всеукраинского референдума при изменении границ.