Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина потерпела поражение в конфликте с Россией и теперь ее судьбу будут решать другие страны. Выступая на YouTube-канале Patriota, он подчеркнул, что Киев нарушил баланс сил в Европе, отказавшись от роли буферной зоны и заявив о намерении вступить в НАТО и ЕС, что Москва восприняла как угрозу своей безопасности.

По словам премьера, Украина продолжает военные действия только благодаря поставкам оружия и финансовой помощи от стран Евросоюза. Если бы не эта поддержка, уверен он, конфликт завершился бы раньше, отмечает RT.

Орбан заявил, что Венгрия могла бы за день развалить Украину

Орбан отметил, что многие европейские лидеры рассчитывают на смену власти в Москве в случае упорства Киева, но назвал такие ожидания иллюзией. Вместо продолжения конфликта, считает он, ЕС должен возобновить диалог с Россией по примеру США.

Премьер заключил, что Европа оказалась в стороне от переговоров об урегулировании, которые сейчас ведут Москва и Вашингтон, и в этом, по его мнению, вина самих европейцев, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
