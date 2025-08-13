Орбан: Украина потерпела поражение и не будет сама определять свое будущее
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина потерпела поражение в конфликте с Россией и теперь ее судьбу будут решать другие страны. Выступая на YouTube-канале Patriota, он подчеркнул, что Киев нарушил баланс сил в Европе, отказавшись от роли буферной зоны и заявив о намерении вступить в НАТО и ЕС, что Москва восприняла как угрозу своей безопасности.
По словам премьера, Украина продолжает военные действия только благодаря поставкам оружия и финансовой помощи от стран Евросоюза. Если бы не эта поддержка, уверен он, конфликт завершился бы раньше, отмечает RT.
Орбан отметил, что многие европейские лидеры рассчитывают на смену власти в Москве в случае упорства Киева, но назвал такие ожидания иллюзией. Вместо продолжения конфликта, считает он, ЕС должен возобновить диалог с Россией по примеру США.
Премьер заключил, что Европа оказалась в стороне от переговоров об урегулировании, которые сейчас ведут Москва и Вашингтон, и в этом, по его мнению, вина самих европейцев, передает «Радиоточка НСН».
