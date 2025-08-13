Психолог объяснила, почему некоторые женщины боятся быть красивыми

Запрет на проявление своей привлекательности часто связан не с внешними данными, а с внутренними установками и страхами. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог и EMDR-терапевт Надежда Турлаева.

По ее словам, подобные блоки формируются в опыте, когда за яркость или женственность следовало осуждение, насмешка или зависть. Психика запоминает, что «лучше не выделяться», и это закрепляется на уровне тела в виде сжатия, стыда и избегания взгляда на себя.

Внешнее безразличие к красоте может маскировать страх отвержения или осуждения, а попытка «быть красивой» иногда вызывает тревогу или панику.

Турлаева отметила, что работа с этим начинается не с макияжа, а с восстановления безопасного контакта с собой — через осознание телесных ощущений и умение выдерживать внимание к своей внешности, передает «Радиоточка НСН».

