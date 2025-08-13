Психолог объяснила, почему некоторые женщины боятся быть красивыми
Запрет на проявление своей привлекательности часто связан не с внешними данными, а с внутренними установками и страхами. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог и EMDR-терапевт Надежда Турлаева.
По ее словам, подобные блоки формируются в опыте, когда за яркость или женственность следовало осуждение, насмешка или зависть. Психика запоминает, что «лучше не выделяться», и это закрепляется на уровне тела в виде сжатия, стыда и избегания взгляда на себя.
Внешнее безразличие к красоте может маскировать страх отвержения или осуждения, а попытка «быть красивой» иногда вызывает тревогу или панику.
Турлаева отметила, что работа с этим начинается не с макияжа, а с восстановления безопасного контакта с собой — через осознание телесных ощущений и умение выдерживать внимание к своей внешности, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туроператоры: саммит Путина и Трампа не изменит спрос на поездки в Аляску
- «До трех не ждем»: Омбудсмен Волынец призвала мужчин жениться после первой близости
- Психолог объяснила, почему некоторые женщины боятся быть красивыми
- СМИ: Уиткофф поддержал идею контроля России над освобожденными территориями
- В отрасли не поддержали введение медосмотра водителей такси под камеру
- Германия оплатит поставки Украине вооружений США
- Силы ПВО уничтожили 7 БПЛА ВСУ над территорией Белгородской областью
- Мерц: Трамп проинформирует Зеленского и ЕС о результатах саммита на Аляске
- «В поле разметки нет»: Водителям пообещали место за рулем до конца столетия
- В Воронежской области возбудили дело из-за повреждения постаментов героев ВОВ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru