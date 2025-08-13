Силы ПВО уничтожили 7 БПЛА ВСУ над территорией Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака произошла 13 августа в период с 17:30 до 18:40 мск. Все аппараты были сбиты дежурными силами ПВО. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
