Продюсер предложил оплатить приезд Пэрис Джексон на «Интервидение» ради пиара
Приглашение дочери Майкла Джексона Пэрис на «Интервидение» стало бы мощным пиар-ходом и привлекло бы к российскому конкурсу внимание всего мира, заявил NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. По его мнению, организаторам стоит оплатить участие артистки, независимо от итогов ее выступления.
Пэрис Джексон родилась 3 апреля 1998 года в семье поп-короля и модели Дэбби Роу. Ее крестными родителями стали актеры Маколей Калкин и Элизабет Тейлор.
После развода родителей Пэрис воспитывалась отцом, который получил полную опеку над детьми. Майкл Джексон умер, когда дочери было 11 лет.
Пэрис Джексон пробовала себя в модельном бизнесе, кино и музыке, а в 2020 году выпустила дебютный сольный альбом Wilted, передает «Радиоточка НСН».
