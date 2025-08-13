Продюсер предложил оплатить приезд Пэрис Джексон на «Интервидение» ради пиара

Приглашение дочери Майкла Джексона Пэрис на «Интервидение» стало бы мощным пиар-ходом и привлекло бы к российскому конкурсу внимание всего мира, заявил NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. По его мнению, организаторам стоит оплатить участие артистки, независимо от итогов ее выступления.

Пэрис Джексон родилась 3 апреля 1998 года в семье поп-короля и модели Дэбби Роу. Ее крестными родителями стали актеры Маколей Калкин и Элизабет Тейлор.