Продюсер предложил оплатить приезд Пэрис Джексон на «Интервидение» ради пиара

Приглашение дочери Майкла Джексона Пэрис на «Интервидение» стало бы мощным пиар-ходом и привлекло бы к российскому конкурсу внимание всего мира, заявил NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. По его мнению, организаторам стоит оплатить участие артистки, независимо от итогов ее выступления.

Пэрис Джексон родилась 3 апреля 1998 года в семье поп-короля и модели Дэбби Роу. Ее крестными родителями стали актеры Маколей Калкин и Элизабет Тейлор.

Певец Ван Си станет участником «Интервидения» от Китая

После развода родителей Пэрис воспитывалась отцом, который получил полную опеку над детьми. Майкл Джексон умер, когда дочери было 11 лет.

Пэрис Джексон пробовала себя в модельном бизнесе, кино и музыке, а в 2020 году выпустила дебютный сольный альбом Wilted, передает «Радиоточка НСН».

