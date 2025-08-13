Аналитики не ждут снятия санкций после переговоров Путина и Трампа
Предстоящая 15 августа встреча президентов России и США во Владивостоке может вызвать краткосрочное укрепление рубля, однако долгосрочного эффекта ждать не стоит. Об этом в беседе с ОТР заявили экономический и политический аналитик Валерий Корнеев и вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей Юлия Хайдер.
По словам Корнеева, укрепление национальной валюты возможно за счет снижения политических рисков, однако уже после следующего решения Центробанка о понижении ключевой ставки рубль вернется к отметке около 85 за доллар. Он также отметил, что реальное и устойчивое укрепление возможно только после смены власти на Украине.
Хайдер напомнила, что после объявления о планах встречи индекс Мосбиржи превысил 3 тысячи пунктов, однако сейчас оптимизм инвесторов снизился из-за отсутствия у США четкой переговорной позиции. Эксперт не ожидает глобальных геополитических изменений или снятия санкций по итогам переговоров.
Оба аналитика считают, что реакция фондового рынка будет схожей с поведением рубля: кратковременный рост на заявлениях лидеров и возвращение к прежним уровням без реальных договоренностей, передает «Радиоточка НСН».
