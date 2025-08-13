Аналитики не ждут снятия санкций после переговоров Путина и Трампа

Предстоящая 15 августа встреча президентов России и США во Владивостоке может вызвать краткосрочное укрепление рубля, однако долгосрочного эффекта ждать не стоит. Об этом в беседе с ОТР заявили экономический и политический аналитик Валерий Корнеев и вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей Юлия Хайдер.

По словам Корнеева, укрепление национальной валюты возможно за счет снижения политических рисков, однако уже после следующего решения Центробанка о понижении ключевой ставки рубль вернется к отметке около 85 за доллар. Он также отметил, что реальное и устойчивое укрепление возможно только после смены власти на Украине.