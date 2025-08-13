Раньше выходили замуж после первого сексуального контакта, к сожалению, сейчас появилось много мужчин-охотников, а целомудрие нельзя навязать на государственном уровне, рассказала НСН уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья» Ирина Волынец.

Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина предложила ввести закон, обязывающий мужчин жениться после третьей близости. По ее словам, каждый должен уметь делать нравственный выбор, и тогда будет понятно, кто и какие цели преследует. Волынец отметила, что стоит идти под венец и после первого раза.