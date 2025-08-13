«До трех не ждем»: Омбудсмен Волынец призвала мужчин жениться после первой близости
Мужчины, которые вступают в половую связь с женщиной, должны думать о последствиях, беря пример с предков, заявила НСН Ирина Волынец.
Раньше выходили замуж после первого сексуального контакта, к сожалению, сейчас появилось много мужчин-охотников, а целомудрие нельзя навязать на государственном уровне, рассказала НСН уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья» Ирина Волынец.
Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина предложила ввести закон, обязывающий мужчин жениться после третьей близости. По ее словам, каждый должен уметь делать нравственный выбор, и тогда будет понятно, кто и какие цели преследует. Волынец отметила, что стоит идти под венец и после первого раза.
«Обязать мужчин жениться сегодня никто не сможет, таких правовых механизмов нет, а если кто-то совершил насилие по отношению к женщине, то такой человек попадает под действие Уголовного кодекса. В патриархальной России мужчина, который обесчестил девушку, тогда это называлось так, был обязан на ней жениться. Все потому, что лишить девушку девственности можно только один раз. Если мужчина отказывался взять ее в жены, то это было большим позором для семьи девушки, для нее самой, а для него это была огромная ответственность, которую он брал на себя вплоть до проклятия в семи коленах, в семи поколениях этого рода. Более того, у нас эти традиции были сильны не только в царской России, но и в советское время. Вот поэтому и выражение “девичья честь” дошло до наших дней», — подчеркнула она.
Омбудсмен также напомнила, что в половых вопросах важно семейное воспитание.
«Многое зависит и от самих девушек, тут будет не лишним напомнить мамам, чтобы они рассказали своим дочерям, что многие мужчины теряют интерес к девушке после того, как переспали с ней. Еще есть мужчины, которые коллекционируют женщин, посещают пикаперские курсы, на которых учат, как соблазнить женщину, как быстрее ее склонить к интимной близости с одной единственной целью, чтобы поставить себе очередную галочку и двигаться дальше. Сейчас все-таки очень много зависит от семьи. в которой воспитывается девочка, от ее родителей и от того, как они ее настраивают», — заключила собеседница НСН.
Ранее Волынец возмутилась в пресс-центре НСН обелением измен в российских фильмах и сериалах.
