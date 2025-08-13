Германия оплатит поставки Украине вооружений США

Германия профинансирует поставки американского оружия и боеприпасов Украине на сумму до 500 миллионов долларов в рамках механизма НАТО PURL. Об этом сообщили в МИД ФРГ.

Механизм предусматривает передачу Киеву продукции из США за счет средств европейских союзников и Канады.